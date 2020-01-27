أربعة تفجيرات في ولاية آسام الهندية تزامنا مع احتفالات يوم الجمهورية

أربعة تفجيرات في ولاية آسام الهندية تزامنا مع احتفالات يوم الجمهورية

الهند – شهدت ولاية آسام الهندية، امس أربعة تفجيرات، وسط احتفال الهند بـ “يوم الجمهورية”، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة.

وذكرت قناة NDTV الهندية أن التفجيرات وقعت خلال عشر دقائق، صباح اليوم، وكان أحدها قرب مقر للشرطة، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع قتلى أو مصابين. وأوضحت الشرطة أن ثلاثة تفجيرات وقعت في مدينة ديبروغاره، وانفجارا واحدا في مدينة تشارايديو.

وأظهرت كاميرات المراقبة شابين على دراجة نارية يلقيان قنبلة على الطريق، فيما أفاد مسؤولون بالشرطة بفتح تحقيق في الحادث.

ورجحت أجهزة الأمن الهندية، أن تكون الهجمات من صنع عناصر “الجبهة الموحدة لتحرير آسام”، وهي منظمة انفصالية تنشط من أجل استقلال هذه الولاية الواقعة في شرق الهند.

وتشهد الهند، اليوم الأحد، في ظل تشديدات أمنية، عروضا عسكرية ومسيرات احتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على بدء العمل بالدستور الديمقراطي للهند بعد إعلان استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية.

المصدر: تاس + أ ش أ