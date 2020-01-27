البرازيل – قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وفقد أثر 17 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة منذ يومين، على جنوب شرقي البرازيل.

وحسب ما نقلته جريدة نيويورك تايمز، فإن هيئة الدفاع المدني قامت بإجلاء 2600 شخص من منازلهم، وكانت قرية “ميناس جيرايس” أكثر المناطق تضررا.

كما قالت هيئة الأرصاد الجوية البرازيلية يوم أمس، إن منطقة “بيلو هوريزونتي” خلال 24 ساعة فقط، تلقت 171.8 ملليمتر من الأمطار، وهو أكبر كمية ليوم واحد منذ أكثر من 100 عام.

وتتزامن وقوع هذه الكارثة الطبيعية مع الاحتفال بالذكرى السنوية لسد التعدين القاتل الذي انهار العام الماضي وخلف قرابة 100 قتيل وفقدان 300 آخرين.

المصدر: نيويورك تايمز