ارتفاع صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا 186 بالمئة خلال 2019

ارتفاع صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا 186 بالمئة خلال 2019

تركيا – ارتفعت نسبة صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا خلال العام الماضي، 186 بالمئة، مقارنة مع عام 2018.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، فقد بلغت قيمة صادرات الطماطم إلى روسيا خلال العام الماضي، 86 مليون و53 ألف دولار أمريكي.

وأشارت المعطيات أن رومانيا جاءت في المرتبة الثانية بعد روسيا، بين الدول الأكثر استيرادا للطماطم التركية، وذلك بقيمة وصلت إلى 36 مليون و409 آلاف دولار.

وحلت أوكرانيا في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 30 مليون و18 ألف دولار.

وأوضحت المعطيات أن تركيا صدرت خلال العام المنصرم، طماطم إلى 56 دولة، بقيمة وصلت إلى 304 مليون و513 ألف دولار.

وكانت عائدات صادرات تركيا من الطماطم خلال 2018، بلغت 291 مليون و855 ألف دولار.

الأناضول