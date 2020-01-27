وتعطي نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة كارولنسكا الطبية السويدية، الأمل في فعالية علاجية تقي الإنسان من التهاب المفاصل، حيث اكتشفوا آلية قد تكون مفتاحا لتنظيم الهجمات المناعية غير المرغوب بها.
وقد ركز العلماء في دراستهم على اثنين من البروتينات، انترلوكين 4 (IL-4) وانترلوكين 13 (IL-13). وهما جزيئات معلوماتية تنتجها الخلايا المناعية عند وجود مسببات الحساسية أو الأمراض الطفيلية. من أجل البحث عن وسائل فعالة لعلاج الالتهابات والاضطرابات المرتبطة بها.
وقد اتضح على وجه الخصوص، أن إنترلوكين 4 و 13 يمنعان هجرة الخلايا الحبيبية المناعية إلى المفصل الملتهب، وبالتالي تعيق استجابتها.
علاوة على ذلك ، تساعد هذه البروتينات في القضاء على التهاب المفاصل. فقد اتضح أن وجودها يحفز زيادة في المستقبلات على سطح العدلات، والتي تعرقل عملية الالتهاب.
ويثق الباحثون بأن هذا الاكتشاف سوف يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير علاجات جديدة لالتهاب المفاصل وخاصة التهاب المفاصل الروماتيدي.