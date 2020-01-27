ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد جولة تفقدية لمدينة للإشراف على مشاريع الحكومة وتفقد أوضاعها .

الزيارة جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة للإطلاع على احتياجات البلدية ونسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة فيها وافتتاح أخرى برفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية درنه المستشار عبدالمنعم الغيثي.

واطلع خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي على نسبة إنجاز مشروع إنشاء مبني مديرية أمن درنة وعلى أعمال الصيانة الجارية لمقر الأمن الداخلي ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي.

وشملت الجولة زيارة مشروع طريق الكورنيش والحديقة التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة.

كما افتتح خلال الجولة مقر مركز شرطة الساحل الشرقي وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة إضافة إلى افتتاح مركز شرطة الفتائح.

وفي قطاع التعليم افتتح رئيس الحكومة مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.

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