اليمن – أعلن الجيش اليمني، فجر الإثنين، مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه، في معارك بين الطرفين بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني في تعز، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن “قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع نجد الطير وسائلة الرباح وجبل القرن وتلال ياسين، باتجاه منطقة حذران، غرب المدينة”.

وأضاف أن “قائد القطاع الغربي التابع للمليشيا الحوثية المكنى أبو عبدالعزيز، قتل مع 4 من مرافقيه، فيما جرح حوثيون آخرون بنيران الجيش الوطني غربي مدينة تعز”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر حتى الساعة 06:45 (ت.غ).

ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت المعارك بعدة جبهات في اليمن، فيما عبر المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث الأربعاء عن قلقه العميق جراء التصعيد الأخير للعنف في اليمن.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

الأناضول