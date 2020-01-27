ليبيا – دعا عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس ما أسماها ” القوى العسكرية الفاعلة في الأرض ” إلى الضغط على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إعلان حالة النفير القصوى .

ورأى السباعي المنقطع عن مجلس النواب منذ أربعة سنوات وعاد للمجلس الموازي في طرابلس مؤخرًا أن هذا الضغط يجب أن يمارس على السراج بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وطالب السباعي هذه القوى العسكرية الفاعلة بالمطالبة بكافة موارد الدولة لخدمة ما وصفها بـ ” المعركة الحاسمة حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين ” وذلك على حد قوله .

وأضاف أن أي حديث عن حلول سياسية، أو جنيف، أو هدنة، أو نحو ذلك، في ظل هذه الحشود والأرتال والجبهات المفتوحة، هي خيانة مكتملة الأركان ، وفق تعبيره .

وختم النائب المقاطع مخاطبًا السراج : ” أن ما يعرف بالمجتمع الدولي لن يتدخل إلا ليساهم في هزيمتك، أو ليعزلك عن حليفك التركي ” .

المرصد – متابعات