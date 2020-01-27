ويعتصم متظاهرون عراقيون منذ أشهر في ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وهاجم مسلحون مجهولون، بحسب السلطات العراقية، المتظاهرين في الساحة، وأحرقوا خيامهم في الليل، لكن المتظاهرين وجهوا أصابع الاتهام إلى من وصفوهم بـ”أحزاب السلطة القذرة”.

وكانت الناصرية شهدت نهار الأحد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات دفع رباعي أثناء اتجاهها صوب ساحة الحبوبي، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وقرر المتظاهرون في الساحة بناء بيوت عوضا عن الخيام التي جرى حرقها، في إشارة إلى استمرار الاعتصام السلمي.

ويقول متظاهرون في العراق إن أحزاب السلطة حسمت أمرها في الأيام الأخيرة نحو فض الاعتصامات، وبدأت بالفعل القوات الأمنية في ذلك، إلا أن المتظاهرين أعادوا الزخم لهذه الاحتجاجات، الأحد.