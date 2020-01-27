ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن تركيا تقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

المسماري وفي مؤتمر صحفي له أمس الأحد نقلته صحيفة المرصد أشار إلى أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف.

ووصف المسماري تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بأنها تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار واستفزاز للقوات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب.

كما تطرق في خطابه إلى العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة أمس الأحد في منطقة أبو قرين جنوب شرق مصراتة ، مؤكداً على أنها لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

واختتم اللواء المسماري حديثه قائلاً :”عملياتنا في منطقة أبو قرين هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش الليبي غرب مدينة سرت”، مؤكدا أن الهجوم كان ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.