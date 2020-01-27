ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء المدني الفاخري إن الإجتماع الامني الذي تم عقده مع مدراء و أعيان ومشائخ البلديات في المنطقة الجنوبية نتج عنه إعادة تشكيل الغرفة الأمنية وتفعيل المنظومة الأمنية في المطارات والبوابات للقبض على المطلوبين من المجرمين والإرهابيين.

الفاخري لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الاحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإجتماع نتج عنه تأييد كامل من مكونات سبها الإجتماعية للقوات المسلحة في تحرير كامل تراب الوطن ورفض التواجد الإجنبي التركي السوري ودعم جهود القوات المسلحة لفرض الأمن في كافة ربوع الوطن.

وأكد على تفعيل خطة أمنية جديدة للتعاون ما بين الأجهزة الامنية والعسكرية لإستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية وتفعيل الغرفة الأمنية حيث تم عقد الإجتماع الأول للغرفة التي تضم كافة الأجهزة الأمنية في الدولة و الأمن الخارجي والداخلي والاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن بالإضافة للأجهزة القضائية ورئيس نيابة سبها وبعض الوحدات القائمة بفرض الأمن ببعض البوابات داخل المدينة.

ونوّه إلى أنه تم الإطلاع على متطلبات المواطنين و الجهات لإعداد تقرير عام عن الموقف العام لتأييد القائد العام و القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك خطة وليس هناك تعليمات من المشير خليفة حفتر لتنفيذها.

أما عن إجراءات تفعيل المنظومة الأمنية والاستقرار في المنطقة الجنوبية خاصة في ظل وجود المدخل الجنوبي علق قائلاً:”جهاز مكافحة الجريمة والأمن الداخلي و مكافحة الإرهاب لديها منظومات أمنية بالإضافة لجهاز المخابرات العامة حيث أصبح أعضائها متواجدين بالبوابات ومن يريد المرورو يتم التأكد إن كان مطلوب يتم إحالته للجهات المختصة وغير ذلك يمر بشكل طبيعي”.