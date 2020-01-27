الأرجنتين – قرر نادي خيمناسيا بيع نسخ مماثلة لعرش مدربه الأسطوري دييغو مارادونا، المخصص له في المنطقة الفنية، أثناء المباريات في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وأرادت إدارة النادي استغلال شعبية مارادونا الكبيرة في الأرجنتين لصالح الأعمال الخيرية، لذا سوف يتم عرض أول نسخة من الكرسي المزين بألوان الفريق (العرش) في مزاد علني للبيع، على أن يتم تخصيص العائد لخدمة المجتمع.

وتعامل إدارة خيمناسيا نجمها الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986، والذي تولى تدريب خيمناسيا في سبتمبر عام 2019، تعاملة كالملك إذ خصصت له كرسيا ضخما كأنه عرش يجلس عليه في المنطقة الفنية لمباريات الفريق.

ووقع مارادونا على أول نسخة للبيع من كرسيه يوم الجمعة الماضي، قبل مواجهة فيليز سارسفيلد في الدوري، ليتم بيعه في متجر النادي.

ويحتل خيمناسيا المرتبة الـ20 برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن بداية منطقة الهبوط، وذلك بعد مرور 17 جولة في الدوري الأرجنتيني.

المصدر: وكالات