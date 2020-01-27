ليبيا – كشف عضو مجلس النواب زياد دغيم عن تفاصيل لقاء النواب بنائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز يوم السبت في تونس.

دغيم لبرنامج “LIVE” على قناة ” NEWS 218″ أمس الأحد قال إنهم حذروا ويليامز من خطورة مسار إنهاء وجود جسم مجلس النواب والإبقاء على مجلس الدولة كمؤسسة والذهاب إلى أبعد من ذلك عبر تطوير منتدى الحوار السياسي المكون من أصدقاء البعثة ومندوبي الدول إلى برلمان بديل.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعهم بستيفاني ضم حوالي 33 عضوا من مجلس النواب وتم فيه مطالبة البعثة بأن يكون تمثيل النواب في الحوار السياسي عادلا وفق عددهم ووفق النسبة والتناسب مع مجلس الدولة الأقل عددا، ذاكرا أن أعضاء مجلس النواب 200 بينما عدد أعضاء مجلس الدولة 135.

وطالب دغيم الشعب الليبي بتحمل مسؤولياته قائلاً:”وحدة بلادكم وثرواتكم وجيشكم بخطر حقيقي على الشعب والقبائل التحرك السريع وعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحمل مسؤولياته”.

النائب دغيم إنتقد أداء ستيفاني ويليامز وسلوكها وتصريحاتها،قائلاً إنها تكيل بمكيالين لأنها قبلت إسقاط عضوية عبد الرحمن السويحلي المنتخب واستمرار إبعاد كتلة الـ94 الوطنية من مجلس الدولة ورفضت في الوقت نفسه إسقاط عضوية النواب المجتمعين بطرابلس،مضيفاً أنها تريد تمثيل 13 عضو برلمان بمنتدى الحوار السياسي بصفاتهم الشخصية وليس كمؤسسة لذلك لن يكون هناك قرار من البرلمان ولا لجنة مشكلة.