إيران – اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي ترامب و”إرهابيي البيت الأبيض” بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.

ودعا روحاني خلال كلمة أمام محافظي المدن الإيرانية، اليوم الاثنين، الشعب الإيراني، و”حتى أولئك العاتبين علينا وعلى إدارتنا للبلاد”، إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف روحاني أن “استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني”.

وانتقد روحاني عدم تصويت مجمع تشخيص مصلحة النظام على الانضمام لمجموعة العمل المالي الدولية FATF، وقال إن ذلك سيساعد ترامب في تحقيق أهدافه في قطع علاقات إيران مع البنوك العالمية.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن ترامب يسير في نفس الطريق، بدءا من الإخلال بالاتفاق النووي، مرورا باغتيال سليماني، وختاما من خلال محاولات اغتيال تكاتف ووحدة الإيرانيين الوطنية، وأضاف: “يجب أن لا نسمح لترامب وإرهابيي البيت الأبيض باغتيال العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه. هؤلاء يريدون بناء جدار حول إيران ليقولوا إن الجمهورية الإسلامية جزيرة معزولة. يريدون عزلنا عن العالم”.

وتابع روحاني مخاطبا الجهات المشرفة على الانتخابات في إيران، ومنتقدا عدم مصادقة مجلس صيانة الدستور على إعادة ترشيح نواب إصلاحيين بارزين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: “أكبر خطر على الديمقراطية ولأي نظام سياسي حاكم هو تحول الانتخابات الحقيقية إلى انتخابات شكلية. افسحوا المجال أمام مشاركة الجميع”.

ووافق مجلس صيانة الدستور الذي يفحص أوراق المرشحين حتى الآن على ترشيح نحو تسعة آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح. ويقول التيار الإصلاحي إنه أصبح ليس له مرشحون في معظم المدن.

المصدر: RT