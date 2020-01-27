ليبيا – أكد شيخ قبيلة إزوية السنوسي لحليق الزوي القيادي في حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية أمس الأحد إستمرارهم في إغلاقها حتى تحقيق كافة مطالبهم، والتي من ضمنها سحب حكومة الوفاق لكافة المرتزقة السوريين وإعادتهم إلى تركيا.

الزوي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال إن الحراك الممثل للقبائل الليبية عقد اجتماعا أمس الأول في منطقة الحوض وقرر الاستمرار في الإغلاق بسبب تلكؤ ومماطلة حكومة الوفاق في تلبية مطالبهم.

وعقب الزوي على تلك الخسائر بالقول:” إنها متوقعة لأن الدفع المتأتي من التصدير توقف ولأن الوعود التي قدمتها المؤسسة وعقودها مع الشركات التي تتعامل معها ذهبت سدى إضافة إلى أن المؤسسة قبضت أموالا مسبقة الدفع بناء على عقود تصديرية لا تستطيع أن تنفذها”.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية لإغلاق حقول وموانئ النفط جاء احتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق المرتزقة السوريين بأموال النفط لقتل الليبيين، حيث كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية عن تلقي هؤلاء المرتزقة الارهابييين 2000 دولار شهريا نظير قتالهم القوات المسلحة مع مسلحي الوفاق بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط نظير قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا ضد الجيش العربي السوري.