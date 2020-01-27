تركيا – صاحب أول خريطة للعالم.. بدأت النقوش والرسومات الخاصة بالخرائط على حوائط الجدران منذ القدم، وعثر الباحثون على رسم خرائطي طوله تسعة أقدام في العاصمة التركية أنقرة، وكان هذا الرسم يصف إحدى قلاع الأناضول وما حولها، ويعود تاريخ الخريطة لعام 6200 قبل الميلاد، ويُعتبر هذا الرسم من أقدم الخرائط البدائية المكتشفة.
ويعود الفضل للإدريسي صاحب أول خريطة للعالم أقرب إلى الحقيقة، واستغرق الإدريسي أكثر من 15 سنة في رسم الخريطة، مدققاً في المعلومات التي جمعها، وتمكن من رسم الخريطة على ورقة يقدر وزنها بـ 150 كيلو جرام، ويبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف، لكنها تعرضت للتلف بعد أن ساءت الأوضاع السياسية بصقلية التي دخلت في نزاعات داخلية دامية.
وتعود أصول صاحب أول خريطة للعالم إلى دولة المغرب، فأبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي، مغربي وُلد عام 1099 بمدينة سبتة، من أسرة إدريسية يعود نسبها لإدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية.
نهل الإدريسي، صاحب أول خريطة للعالم، من ثقافة واسعة في الأدب والهندسة والجغرافيا خلال دراسته بسبتة وفاس، وعمل بمهنة الطب، لكن في عمر 16 عامًا كان التحول في حياة الإدريسي، بعدما بدأ يزور بلدان مختلفة، تعرف عليها وعلى أهلها وتضاريسها ومميزاتها المناخية عن قرب.
ذاع ذاع صيت عبد الله محمد بن محمد الإدريسي في عددٍ من بلدان العالم، باعتباره واحدًا من أشهر الجغرافيين، واستدعاه ملك صقلية روجر الثاني، للقيام بأبحاث جغرافية عن التضاريس والطرق والفصول، ما أتاح له فرصة لقاء سفراء صقلية. وأخذ يجمع معلومات إضافية ويدقق في المعلومات التي جمعها حول بلدان مختلفة من العالم خلال سفرياته.
صاحب أول خريطة للعالم
استغرق الإدريسي 15 عامًا في رسم أول خريطة للعالم، وبالرغم من ذلك فإن الخريطة لا تشبه كثيرًا شكل الخرائط التي نشاهدها اليوم، لكن الإدريسي استطاع أن يكون صاحب أول خريطة للعالم أقرب للحقيقية، فقد رسم خريطة للأرض بمعايير مبنية على القواعد المتعارف عليها في ذلك الوقت.
وأكد صاحب أول خريطة للعالم على كروية الأرض، من خلال خريطته التي رسمها، مشيراً إلى أن القسم الشمالي للأرض يعرف كثافة سكانية أكبر من القسم الجنوبي.
وكالات
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