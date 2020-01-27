تركيا – صاحب أول خريطة للعالم.. بدأت النقوش والرسومات الخاصة بالخرائط على حوائط الجدران منذ القدم، وعثر الباحثون على رسم خرائطي طوله تسعة أقدام في العاصمة التركية أنقرة، وكان هذا الرسم يصف إحدى قلاع الأناضول وما حولها، ويعود تاريخ الخريطة لعام 6200 قبل الميلاد، ويُعتبر هذا الرسم من أقدم الخرائط البدائية المكتشفة.

ويعود الفضل للإدريسي صاحب أول خريطة للعالم أقرب إلى الحقيقة، واستغرق الإدريسي أكثر من 15 سنة في رسم الخريطة، مدققاً في المعلومات التي جمعها، وتمكن من رسم الخريطة على ورقة يقدر وزنها بـ 150 كيلو جرام، ويبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف، لكنها تعرضت للتلف بعد أن ساءت الأوضاع السياسية بصقلية التي دخلت في نزاعات داخلية دامية.

وتعود أصول صاحب أول خريطة للعالم إلى دولة المغرب، فأبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي، مغربي وُلد عام 1099 بمدينة سبتة، من أسرة إدريسية يعود نسبها لإدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية.

وكالات