واشنطن – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من أن مشاركة “هواوي”، بعملية إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات (5G) في بريطانيا، ستشكل تهديدا كبيرا لأمنها القومي.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز”، إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بذلك، خلال محادثة هاتفية بينهما في 24 يناير.

ووفقا للصحيفة، اقترح ترامب على جونسون أن تقوم واشنطن ولندن، بإنشاء مشروع مشترك بديل لمشاركة الشركة الصينية العملاقة في تطوير شبكة 5G في بريطانيا. لكن، وفقا للمقالة، يرى الجانب البريطاني، أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن مجلس الأمن القومي البريطاني، وافق بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، على منح الشركة الصينية، إمكانية الوصول المحدود إلى منظومة الاتصالات الوطنية، بما في ذلك نظام الهوائي وغيرها من “البنية التحتية غير الأساسية”.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز”، فإن الحكومة البريطانية ستعلن رسميا قرارها في 28 يناير.

المصدر: تاس