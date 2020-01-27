إيطاليا – يرغب يوفنتوس في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ليعزز من صفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن راكيتيتش قريب جدًا من خلع قميص برشلونة والرحيل في الشتاء الحالي.

وأضافت أن يوفنتوس هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع راكيتيتش، مشيرة إلى أن انضمام لاعب الوسط الكرواتي إلى السيدة العجوز يتوقف على رحيل إيمري كان.

ونوهت أن بوروسيا دورتموند حال نجح في إتمام مفاوضاته مع يوفنتوس بشأن ضم إيمري، فإن اليوفي سيخصص أموال بيع إيمري لمحاولة شراء راكيتيتش.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن دوتموند قدم عرضًا لنظيره الإيطالي، للحصول على خدمات إيمري (26 عامًا) والذي وصل إلى يوفنتوس في صيف 2018 في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن راكيتيتش (31 عامًا) يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2021، ولا يستهدف النادي الكتالوني التجديد للاعب.

المصـدر: كووورة