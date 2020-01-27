ليبيا – وصف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان ، الأحد ، الهدنة الحالية بالهشة والموقعة من طرف واحد .

وقال الإخواني صوان في مداخلة عبر قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامية لحزبه ، مخاطبًا حكومة الوفاق بأنه يشتم رائحة تواطؤ من قبل ما أسماها الدول الداعمة لحفتر في موضوع قفل النفط .

وأضاف : “العمل الغوغائي لوقف إنتاج وتصدير النفط أشم وراءه رائحة الدول الداعمة لحفتر بعد أن أحدثت الاتفاقية مع تركيا توازنا وأصبح الحسم العسكري بعيد المنال ” .

ودعا القيادي الإخواني المجلس الرئاسي وكل الجهات الرسمية الى الاستنفار إعلاميا ودبلوماسيا بعد ما أسماه ” الخرق الواضح ” لوقف اطلاق النار.

المرصد – متابعات