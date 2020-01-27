فيينا – تراجعت أسعار خام برنت لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بداية التعاملات الأسبوعية الإثنين؛ متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا الجديد” في الصين.

وخلّف “كورونا الجديد” في الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة، حتى صباح اليوم، وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للصحة في العاصمة الصينية بكين.

وفيروس “كورونا الجديد”، الذي اكتشف لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان الصينية، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وبحلول الساعة (09:08 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 2.94 بالمئة أو 1.75 دولارا إلى 58.16 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 8 أكتوبر / تشرين أول الماضي.

كذلك، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 3.03 بالمئة أو 1.65 دولارا إلى 52.55 دولارا للبرميل.

وتسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية؛ الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

الأناضول