العراق – أغلق محتجون مصفاة للنفط في محافظة المثنى جنوبي العراق، الإثنين، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية، حسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر في قيادة شرطة المثنى، للأناضول، أن “مئات المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مصفاة نفط السماوة، وسط محافظة المثنى جنوبي البلاد، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية؛ احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين والتعامل بعنف ضد ساحات الاعتصام في مدن وسط وجنوب البلاد”.

وأوضح المصدر أن “إغلاق مصفاة النفط تسبب بتكدس عشرات الشاحنات”.

وتكرر مصفاة نفط السماوة 30 ألف برميل تمثل نحو 3.75 في المائة من إجمالي النفط اليومي المكرر في العراق البالغ 800 ألف برميل.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيل من المتظاهرين وإصابة 70 آخرين بعضهم بالرصاص الحي، حسب مصادر أمنية وطبية للأناضول.

كما أضرم مسلحون مجهولون النيران فجر الإثنين، في خيام المحتجين بساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وصّعدت قوات الأمن منذ فجر السبت، اجراءاتها ضد المحتجين في بغداد والبصرة وذي قار والديوانية، بعد انسحاب أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من ساحات التظاهر إثر إعلانه مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، ردا على هتافات مناوئة له متهمة إياه التقرب من الفصائل المقربة من إيران.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

الأناضول