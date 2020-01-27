محمد بن زايد يعلن استعداد الإمارات لمساعدة الصين في تجاوز أزمة فيروس “كورونا”

محمد بن زايد يعلن استعداد الإمارات لمساعدة الصين في تجاوز أزمة فيروس “كورونا”

الإمارات العربية – اوضح ولي عهد أبو ظبي وشقيق رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أن الصين قادرة على احتواء انتشار الفيروس الجديد “كورونا”، لكنه أكد استعداد بلاده للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

وقال بن زايد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، امس الأحد: “نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة”.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي: “دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس”.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس “كورونا” أطلق عليه اسم “2019-nCoV”، وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان منها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.

وحتى مساء الأحد، سجلت الصين أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بينها 57 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

فيما أعلنت الدول العربية أنها لم تسجل أي حالات إصابة بهذا الفيروس على أراضيها.

المصدر: RT