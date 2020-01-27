ستوكهولم – تعرض مسجد في مشفى “مولندال” بمدينة غوتنبرغ السويدية لاعتداء عنصري، هو الثاني من نوعه خلال سبعة أشهر.

وقال ميكائيل يوكسل، رئيس حزب “المهاجرين” في السويد، للأناضول، إن المسجد تعرض لاعتداء عنصري، حيث دخله مجهولون ومزقوا نسخة من القرآن، وكتبوا على الجدران عبارات مسيئة للإسلام والنبي محمد صلى عليه وسلم.

وأشار إلى أن المسجد نفسه قد تعرض لاعتداء عنصري مشابه قبل سبعة أشهر.

وشدد على أن مثل هذه الاعتداءات تثير قلق المسلمين.

وأوضح يوكسل أنه لا توجد كاميرات مراقبة في القسم الذي يضم المسجد، من المشفى، داعيًا السلطات الأمنية إلى تركيب كاميرات واتخاذ التدابير اللازمة.

وحضرت الشرطة السويدية للمسجد، وبدأت تحقيقًا في الاعتداء العنصري.

وتلقت إدارة مسجد في مدينة ترولهتان (غرب)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، رسالة بريدية تهدد بتفجير المسجد، وقتل من يصلون فيه.

وجاء التهديد بعد أيام من إطلاق مجموعة عنصرية دعوات، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قتل المسلمين وحرق مساجدهم.

الأناضول