تونس – فاز المنتخب المصري لكرة اليد، مساء الأحد، بالنسخة الـ 24 لبطولة كأس إفريقيا، ليتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أبريل/نيسان المقبل.

وبحضور 15 ألف مشجع، هزم منتخب مصر في المباراة النهائية نظيره التونسي، مستضيف البطولة، بنتيجة 27– 22.

وقبل دقيقتين من نهاية المبارة، ألقى مشجعون زجاجات مياه باتجاه لاعبي مصر، واقتحم مشجع الملعب، لتتوقف المباراة ثلاث دقائق، ثم تُستكمل لتنتهي بتتويج المنتخب المصري بطلًا جديدًا للقارة السمراء.

وبهذا التتويج، رفعت مصر عدد ألقابها القارية إلى 7 بالتساوي مع الجزائر، وخلف تونس الأكثر تتويجًا بـ10 ألقاب.

وبعد مغادرة أغلب الجماهير التونسية، صعد لاعبو المنتخب المصري إلى منصة التتويج، بعد أن رفعوا عدد مرات فوزهم على منتخب تونس في النهائيات القارية إلى 5، مقابل مثلها لتونس.

وفي مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع، اقتنص المنتخب الجزائري المركز الثالث بفوزه على الغابون 32- 27.

وبينما ضمن المنتخب المصري التأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو، يخوض منتخبا تونس والجزائر الملحق التأهيلي.

الأناضول