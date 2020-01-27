ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاحد بالقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن.

اللقاء تركز وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمعيتيق حول مؤتمر برلين ودور المملكة المتحدة في اللقاءات التي أجريت فيه وقدرة المجتمعين على ضمان إستمرار هدنة وقف إطلاق النار التي إدعى معيتيق أن القوات المسلحة قد خرقتها.

وأكد معيتيق على أن الاستمرار في قفل الموانئ النفطية ستكون له تداعياته السلبية ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة بالكامل، مشدداً على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بدوره في هذا الشأن.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية لإغلاق حقول وموانئ النفط جاء احتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق المرتزقة السوريين بأموال النفط لقتل الليبيين، حيث كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية عن تلقي هؤلاء المرتزقة الارهابييين 2000 دولار شهريا نظير قتالهم القوات المسلحة مع مسلحي الوفاق بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط نظير قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا ضد الجيش العربي السوري.