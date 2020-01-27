إيطاليا – وصل الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، صباح الاثنين، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

سيجري إريكسين، البالغ 27 عاما، الكشف الطبي تمهيدا لإعلان صفقة الانتقال إلى إنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بـ17,5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 20 مليون يورو، علما أن عقد إريكسين مع النادي الإنجليزي سينتهي في يونيو 2020، ما أدى إلى انخفاض سعر الانتقال إلى النيراتزوري، بعد أن فضلت إدارة توتنهام بيع اللاعب حاليا كي لا يرحل مجانا بعد 6 أشهر من الآن.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن إريكسون سيحصل على راتب 8 مليون يورو في الموسم الواحد، إضافة للحوافز، ومن المقرر أن يوقع عقدا مع إنتر ميلان يمتد حتى عام 2024.

وكان إنتر ميلان قد وافق على الشروط الشخصية مع اللاعب منذ فترة، إلا أن توتنهام رفض التراجع عن قيمة الصفقة وطلب الحصول على 20 مليون يورو.

ويعتبر إريكسين الصفقة الثالثة لإنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوي، بعد إتمام صفقة آشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وكذلك النيجيري فيكتور موزيس، لاعب تشيلسي، اللذين انضما رسميا إلى صفوف “النيراتزوري” خلال الشهر الجاري.

ويحتل إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

المصدر: وكالات