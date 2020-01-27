إسبانيا – هز ناتشو مدافع ريال مدريد الشباك لينتزع فريقه الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ريال بلد الوليد ويتقدم بفارق ثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وشارك اللاعب الإسباني أساسيا للمرة الرابعة فقط هذا الموسم في ظل غياب الظهير الأيمن داني كاربخال بسبب الإيقاف لكنه صنع الفارق في مواجهة متكافئة عندما سجل برأسه بعد كرة عرضية من توني كروس في الدقيقة 78.

وركض المدافع باتجاه مدربه زين الدين زيدان ليحتضنه بعدما أحرز أول أهدافه في الدوري منذ ما يزيد على عامين مع نجاح ريال مدريد أخيرا في كسر الجمود عقب صعوبات في اختراق دفاع الفريق صاحب الأرض.

واعتقد لاعب الوسط كاسيميرو أنه وضع ريال مدريد في المقدمة مبكرا عندما هز الشباك برأسه من ركلة حرة نفذها كروس لكن الهدف أٌلغي بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وفي الجانب الآخر سجل سيرجي غوارديولا لاعب بلد الوليد هدفا قرب النهاية لكنه أٌلغي أيضا بداعي التسلل وصمد ريال مدريد ليحقق فوزا ثمينا ويستغل خسارة برشلونة حامل اللقب 2-صفر في بلنسية السبت.

ويتصدر ريال مدريد، الذي لم يحرز اللقب منذ 2017، الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني ولديه 43 نقطة ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

سكاي نيوز