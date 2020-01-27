ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا التي تم اعتمادها في برلين.

ماس قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية بعد محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل:”نعمل الآن مع الشركاء على أن نجعل نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية عبر اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي”.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية استضافت مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن عدد من الدول إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.