المكسيك – فازت عارضة الأزياء المكسيكية آنا غابريلا مولينا التي ولدت بلا ذراعين، في مسابقة ملكات الجمال بولاية فيراكروز.

وأكدت مولينا خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاما، أنها سعت لأن تكون قدوة للآخرين من ذوي الإعاقة، فقبول حالتها كان صعبا، لكنها نجحت في كل شيء صادفها في حياتها.

وأشارت إلى أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.

وأعلنت مولينا نيتها المشاركة في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وكالات