الولايات المتحدة – يشهد الاقتصاد العالمي الأسبوع الجاري 3 أحداث مهمة ستؤثر على أدائه في الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد الصيني.

وفيما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية التي سيشهدها العالم الأسبوع الجاري:

الثلاثاء 28 يناير

سينشر مكتب ميزانية الكونغرس توقعاته بشأن الاقتصاد والميزانية للفترة 2019 – 2029. ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه وزارة الخزانة الأمريكية عن طرق جديدة لتمويل العجز المتزايد في الميزانية.

الأربعاء 29 يناير

يترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

الجمعة 31 يناير

يتوقع أن تخرج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، حيث تمت إزالة العقبات الأخيرة أمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتستعد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي والدخول في “العصر الذهبي الجديد” للصفقات التجارية والاستثمارات الضخمة، التي وعد بها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال جونسون إن “التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، تطبق فيها نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام”، مشيرا إلى أن “الاتفاق يفتح فصلا جديدا في تاريخ أمتنا”.

المصدر: “فيستي”