إسبانيا – أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، دخول ناديه الاثنين في مفاوضات من أجل ضم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

أدلى بارتوميو بتصريح جاء فيه: “التعاقد مع رودريغو على مائدة مفاوضات مديري النادي لخلافة سواريز” وفقا لصحيفة “موندوديبورتيفو” الإسبانية.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة دون أن يكون هناك بند شراء إلزامي باتفاق الناديين، بينما يريد فالنسيا الحصول على 60 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب، سواء في يناير الجاري أو يونيو المقبل.

ويبحث برشلونة عن تعزيز هجومه فى الفترة المقبلة، بعد إصابة لويس سواريزو والتي سيبتعد على إثرها لأربعة أشهر أي لنهاية الموسم، ورشحت الصحافة الإسبانية العديد من المهاجمين، لتعويض غياب النجم الأوروغوياني، أمثال بيير أوباميانغ نجم أرسنال ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وبالحديث عن المهاجمين الأرجنتيني والغابوني يبدو أن الناديين الإيطالي واللندني ليسا على استعداد للتخلي عن خدمات كلا اللاعبين حاليا في ظل المستويات المتميزة التي يقدماها هجوميا.

ويحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

ويتحضر الفريق الكتالوني لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني على ملعب “كامب نو”.

المصدر: وكالات