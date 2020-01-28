ليبيا – قال رئيس لجنة العمل الوطني خالد الترجمان إن اتفاق الصخيرات لم يعد له تأثير على أرض الواقع بعد مؤتمر برلين وإن كثيرا من الدول تعاملت مع حكومة لم تنجح في تفعيل المسائل التي نتجت عن الاتفاق مثل تفكيك التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وحلحلة المختنقات الاقتصادية.

الترجمان وفي لقاء مع برنامج “LIVE” الذي يبث عبر قناة “218 NEWS” أمس الاثنين أوضح أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في لقاءات جنيف فإن اتفاق الصخيرات سينتهي وسيأخذ مكانه جسم آخر،مشيرا إلى أن البعثة الأممية والأمم المتحدة عوّدت الجميع على فرض الأمر الواقع مثل ما حدث مع اتفاق الصخيرات.