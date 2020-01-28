مصر – التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية، فقد تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، مع ماكينزى، علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020.

وأكد وزير الدفاع المصري أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT