ليبيا – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أمس الإثنين عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط ليبيا بجمهورية مصر وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوازرة خلال استقبال الحويج في مكتبه بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري.

وأشاد بدور مصر الكبير الداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا ودعمها للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمنقلبين على شرعية صناديق الاقتراع، مما يؤكد على الدور الريادي لجمهورية مصر في دعم ونصرة قضايا الأمن العربي والإقليمي.

من جانبه أكد النائب المصري وقوف بلاده شعباً وبرلماناً وحكومةً إلى جانب ليبيا ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في محاربة الإرهاب والمحافظة على أمنها واستقرارها، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلّحة بقيادة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه.

وفي الختام وتقديراً للجهود المبذولة من قبل النائب بمجلس النواب المصري قدم الحويج درعاً يمثل قوس النصر بمدينة طرابلس تكريماً له، مثمناً زيارته الكريمة ومقدراً لمواقفه الداعمة للاستقرار في ليبيا.