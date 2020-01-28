ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن البرلمان كلّف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة للاجتماع مع البعثة الأممية في تونس والتعرف بشكل أقرب على تفاصيل تشكيل لجنة الـ40 التي ستنعقد في جنيف وإجراء مزيد من المشاورات مع الأمم المتحدة.

الدرسي وفي تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين أشار إلى تواصل البعثة الأممية مع عدد من أعضاء البرلمان عبر الهاتف إلا أن جلسة مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي أقرت بأن يتم اختيار النواب المشاركين في لجنة الـ40 عبر البرلمان وبالاقتراع السري.

وكشف الدرسي عن ترشيح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لعدد من الأعضاء للمشاركة في لجنة الـ40وهو ما رفضه النواب وشددوا على ضرورة انتخاب الأعضاء المشاركين في اجتماعات جنيف.

عضو مجلس النواب أكد أنه لا يعول كثيراً على الحوار السياسي في جنيف الذي سيعقد برعاية البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.