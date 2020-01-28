وبحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1579.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع الاثنين. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1578.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، إن تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية.

وأضاف قائلا: “(الذهب) قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولارا، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس”، حسبما نقلت “رويترز”.

وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية مع وصول معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 106 في الصين.

ويُعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، لكن ارتفاع المعدن الأصغر توقف بفعل صعود الدولار، الذي حام مؤشره قرب أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2299.96 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 7 بالمئة في الجلسة السابقة، في حين تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.05 دولار فيما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 987.73 دولار.