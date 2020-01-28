الرياض – اكدت وزارة المالية السعودية، امس إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 6.72 مليارات ريال (1.79 مليار دولار).

وذكرت الوزارة أن إصدار اليوم، قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 715 مليون ريال (190.7 مليون دولار)، تستحق في 2027.

وتبلغ الشريحة الثانية 6.01 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، تستحق في 2030.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، بلوغ الدين العام للدولة بلغ 678 مليار ريال (181 مليار دولار) حتى نهاية 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

الأناضول