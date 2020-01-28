ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين القائم بأعمال السفارة البريطانية نيكولاس هوبتون بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رفقة مقرر المجلس محمد أبوسنينة.

المشري أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة موقف المجلس من ملتقى حوار جنيف المزمع عقده في الفترة القادمة والمشاركين فيه.

وزعم المشري أن الخرق المستمر للهدنة ومهاجمة منطقة أبو قرين والاعتداءات المستمرة على مطار طرابلس وإقفال الحقول النفطة كلها تدل بوضوح على عدم جدية ما وصفها بـ”الأطراف المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) في احترام أي التزام وأنه لا وجود لشريك حقيقي من الطرف الآخر يسعى لإنهاء الأزمة الليبية وأن هذه النقاط من محددات الاشتراك في لقاءات جنيف حسب قوله.

وبدوره، أوضح هوبتون الموقف البريطاني من الوضع في ليبيا، مؤكداً أن بريطانيا بصدد إعداد مشروع قرار من مجلس الأمن يجعل الحل في ليبيا حقيقياً بما يحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق وقف إطلاق النار من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى.