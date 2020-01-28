القدس – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 5 فلسطينيات في باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفلسطينيات في منطقة مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب اعتقال الفلسطينيات.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، إن الفلسطينيات المعتقلات هن: إسلام مناصرة، سماح محاميد، ناهدة صلاح، نفيسة خويص ومعالي عيد.

وناهدة صلاح، هي شقيقة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، في إسرائيل.

وتزامنت الاعتقالات، مع اقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وصعّدت الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، من ملاحقة المصلين وحراس المسجد في منطقة مصلى باب الرحمة.

ويتوقف المستوطنون أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في منطقة تطل على مصلى باب الرحمة، وهو ما يستفز المصلين.

الأناضول