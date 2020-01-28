أما في محافظة الديوانية الجنوبية، فيستمر إغلاق الدوائر الحكومية في المحافظة، تنفيذا للإضراب العام، بينما تتواصل احتجاجات ذي قار بقيام المعتصمين ببناء الخيم وسط ساحة اعتصام الحبوبي، بعد حرقها الاثنين من قبل جماعة مسلحة.

وفي بغداد يستمر الكر والفر لليوم الثالث على التوالي بين المحتجين وقوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بين الحين والآخر لتفرقة المحتجين بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة.

تحقيق دولي

وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: “رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف”.

ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد “ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر”.