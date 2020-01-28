ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن وحتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعماً لحكومة الوفاق.

المسماري شدد في تصريح لقناة “الحدث” أمس الإثنين على أن إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ولمقررات مؤتمر برلين، معتبراً أن الكرة الآن بملعب المبعوث الأممي غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.

ورأى أن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية التي لن تقبل تسليم أسلحتها.

كما لفت إلى أن الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين يهاجمون مواقع الجيش بطرابلس، مؤكداً على أن الجيش لن يتراجع لن عن مكتسباته في طرابلس.

ونوّه الناطق باسم الجيش إلى أن الجيش يحاول تأمين سرت بينما مصراتة خارج حسابتهم حالياً.