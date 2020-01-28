إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن محاولات مسؤولي برشلونة المكثفة لإقناع نظرائهم في فالنسيا بالتخلي عن المهاجم الإسباني روريجو مورينو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى برشلونة بكل قوة لضم رودريجو في يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل تعويض غياب لويس سواريز، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده لنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة عرض أحد الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز ضمن الصفقة، في محاولة لإقناع فالنسيا بإتمامها قبل نهاية باب الانتقالات، الجمعة المقبل، وتقليل القيمة المادية.

وأشار التقرير إلى أن فالنسيا استقر بالفعل على ضم الظهير السنغالي موسى واجي، في إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى.

ويفضل واجي الذي كان على وشك الانتقال لنادي نيس الفرنسي، البقاء في الدوري الإسباني واللعب مع فالنسيا.

ويعتقد برشلونة أن موسى واجي صاحب تقييم عالٍ لأنه لاعب دولي بالفعل، بينما يرى فالنسيا أنه لم يلعب مع فالفيردي أو كيكي سيتين، وبالتالي عند التفاوض على الفارق المادي، فلن يكون كما يتصور برشلونة.

المصدر: كـووورة