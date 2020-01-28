ليبيا – قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

بريطانيا طالبت في مسودة القرار وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماع حول ليبيا غداً الأربعاء لكن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس الدائمين بشأن الملف الليبي.

وجاء في مسودة القرار البريطاني أن يقر مجلس الأمن نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين حول ليبيا ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ 2011 كما يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء مرة أخرى إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه ويطالب طرفي النزاع بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار حسب النص.

كما تنص مسودة القرار أيضا على وجوب فصل القوات المتحاربة وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين وتطلب من غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك مساهمات من منظمات إقليمية في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.