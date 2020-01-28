وأكدت الصين وفاة 106 أشخاص وإصابة أكثر من 4500 بالفيروس، مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر، وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة، للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع “باركليز” هبوط الأسعار الخاصة بخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي، حسبما نقلت “رويترز”.

وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية، ولكن “باركليز” يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغا فيه.

ويجري تداول برنت الثلاثاء، قرب 59 دولار للبرميل، والخام الأميركي قرب 53 دولارا للبرميل.