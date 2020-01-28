ليبيا – قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف إن نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام لكن هناك بعض الانتهاكات.

بوغدانوف لفت في تصريح للصحفيين وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء: ” يبدو لنا أن هنالك التزام بوقف إطلاق النار لكن هناك انتهاكات خاصة وأن الجيش تحاربه قوات ليست نظامية بل جماعات مسلحة والتي غالباً ما تكون ذات طبيعة متطرفة”.

وفي سياق رده على سؤال حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية أوضح أن روسيا تؤيد اجتماع الأطراف بأسرع وقت ممكن.

ولم يستبعد بوغدانوف أن يقوم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى موسكو حيث قال: “لا أستبعد ذلك لدينا اتصالات مع جميع الأطراف”.