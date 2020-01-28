واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب لكشف بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”، أنها تنص على حل دولتين واقعي، وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: خطة ترامب تنص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: موافقة إسرائيل على إقامة دولة للفلسطينيين تعتمد على الاتفاق الأمني لحماية الإسرائيليين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل ستوافق على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: قيام دولة فلسطينية يعتمد على احترام الفلسطينيين لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ووجود قضاء نزيه وموثوق به

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: في مقابل موافقة إسرائيل على الخريطة المقترحة، ستعترف أمريكا بالخريطة

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فهناك بعض المجالات التي يمكن التوصل لحل وسط فيها مستقبلا

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: خطة ترامب تدعو إلى تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية

المصدر : RT