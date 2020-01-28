السودان – افادت مصادر اعلامية السودانية الرسمية، أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، استقبلت ظهر أمس سفيري السعودية، علي بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبي، حيث أحاطها الدبلوماسيان، “بنتائج اللقاءات التي أجرتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام 2018”.

وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد “عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود”.

من جانب اخر أكدت السعودية والإمارات أنهما أجرتا، بمشاركة البحرين ومصر، سلسلة لقاءات مع قطر، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل، وشددتا على مواصلة دول “المقاطعة” الجهود لحل الخلافات.

وأكد السفيران السعودي والإماراتي أن الدول الأربع “ماضية في إيجاد حلول للخلافات”.

من جانبها، شكرت عبد الله كلا السفيرين على الإحاطة بنتائج المحادثات، وأكدت أن “السودان يسعى ويأمل في حل الخلافات بين الدول الشقيقة والوصول إلى اتفاق وأن يكون هناك تحاور بين الدول العربية والاشقاء، مشيدة بالتعاون الرائد بين دول مجلس التعاون والدور الرائد الذي تلعبه”.

ويستمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ “دعم الإرهاب” والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المبادئ الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.

المصدر: سونا + وكالات