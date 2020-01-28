انجلترا – توصل توتنهام لاتفاق مع آيندهوفن، اليوم الثلاثاء، على ضم الجناح الهولندي الشاب ستيفن بيرجوين مهاجم الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن بيرجوين (22 عامًا) لم يشارك في تدريبات آيندهوفن هذا الأسبوع، حيث تواجد في لندن للخضوع للكشف الطبي، قبل إتمام الصفقة، كما غاب عن مواجهة تيفينتي، يوم الأحد الماضي.

وسجل بيرجوين الذي يحظى بإعجاب المدير الفني للسبيرز جوزيه مورينيو، هذا الموسم بقميص آيندهوفن ستة أهداف خلال 29 مباراة، في مختلف المسابقات، وصنع 13.

أما في الموسم الماضي، فقد سجل الهولندي الشاب 15 هدفًا، وصنع 13، خلال 41 مباراة.

وبدأ بيرجوين مسيرته الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

المصدر: كـووورة