وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما تم الإعلان عنه سابقا من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو 2018، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي “طائرات الرحمة” من اليمن إلى مصر والأردن.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة تستعد لاستقبال “طائرات الرحمة” لعلاج المرضى اليمنيين في المستشفيات المصرية.

وذكرت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اليمنيون، والمساهمة بتحسين الظروف الإنسانية في اليمن.