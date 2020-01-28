إيطاليا – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وقال إنتر في موقعه الرسمي: “أصبح كريستيان إريكسن رسميا لاعبا جديدا في إنتر. انضم اللاعب الدنماركي المولود عام 1992 إلينا في صفقة نهائية من توتنهام، وقد وقع عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2024”.

وسعى إنتر جاهدا خلال فترة الانتقالات الحالية لضم الدنماركي البالغ من العمر 27 عاما والذي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي أراد الأخير التخلي عنه حاليا لكي يتجنب رحيله من دون مقابل بعد انتهاء العقد.

ولم يكشف إنتر عن قيمة الصفقة، لكن التقارير تحدثت عن ما يقرب من 20 مليون يورو، أي حوالي 22 مليون دولار.

وفي مقابلة له مع تلفزيون إنتر، قال إريكسن: “كنت أتطلع بفارغ الصبر للانضمام (إلى النادي). من الرائع التواجد هنا، وأنا سعيد بأن أصبح اللاعب الجديد لإنتر. أنا متحمس وأتطلع لكي أقدم نفسي للمشجعين”.

ويحل الدنماركي في إنتر بعد أن دافع عن ألوان توتنهام منذ 2013 قادما الى النادي اللندني من أياكس أمستردام الهولندي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس بعد 21 جولة من عمر “الكالتشيو”.

المصدر: أ ف ب