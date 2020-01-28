وكان سيتي تخطى فولهام بسهولة في الدور الرابع بالفوز عليه برباعية نظيفة.

ويمكن أن تكون أبرز المواجهات في هذا الدور بين تشلسي وليفربول إذا نجح الأخير في تخطي شروسبيري في المباراة المعادة بينهما على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل، علما بأن صاحب الأرض سيخوض المباراة بتشكيلة من شبانه وليس بإشراف مدرب الفريق الأول الألماني يورغن كلوب الذي سيكون متواجدا مع فريقه في فترة راحة على الأرجح خارج البلاد كما أعلن بنفسه.

وقد يواجه الولد الذهبي للكرة الإنجليزية، واين روني، فريقه السابق مانشستر يونايتد في حال نجح فريقه دربي كاونتي من الدرجة الأولى في تخطي نورثمبتون خارج ملعبه في مباراة معادة أيضا.

وسيخوض الفائز من المباراة المعادة بين ساوثمبتون وتوتنهام، نوريتش في هذا الدور، فيما تقام المباريات في الأسبوع الأول من مارس.

وهنا القرعة:

شيفيلد ونزداي – مانشستر سيتي

ريدينغ أو كارديف – شيفيلد يونايتد

تشلسي – شروسبيري أو ليفربول

وست بروميتش ألبيون – نيوكاسل أو أوكسفورد

ليستر سيتي – كوفنتري سيتي أو برمنغهام

نورثمبتون أو دربي كاونتي – مانشستر يونايتد

ساوثمبتون أو توتنهام – نوريتش سيتي

بورتسموث – بورنموث أو أرسنال